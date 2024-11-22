Карпин сказал, как Россия сыграла бы с Брунеем с Александром Мостовым в составе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал высказывание бывшего футболиста команды Александра Мостового. Ранее экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» заявил, что на поле с Брунеем могли бы выйти он, Карпин, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, и все равно сборная России победила бы.

– Не согласен! Мы не обыграем Бруней. Ни я, ни Мостовой. Он даже в матче ветеранов не играет. Утрировать можно, но это все не так.

– Но ведь понятно, о чем он говорит: уровень соперника не соответствует сборной России, поэтому вопрос – нужен ли такой соперник?

– Нужен, другого нет. Нам надо собираться, чтобы устраивать шоу или чтобы проводить матчи, которые идут в рейтинг ФИФА?

15 ноября Россия победила Бруней в товарищеском матче со счетом 11:0.

Дублем отметился Иван Обляков, по голу на счету Евгения Морозова, Лечи Садулаева, Никиты Кривцова, Тамерлана Мусаева, Андрея Мостового, Александра Черникова, Алексея Батракова и Арсена Адамова. Еще один мяч забил в свои ворота Нур Ихван Отман.

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