⚡ Товарищеский матч. Россия разгромила Сирию (4:0), Осипенко сделал дубль

Сборная России победила Сирию в товарищеском матче со счетом 4:0.

В первом тайме подопечные Валерия Карпина забили один мяч усилиями Максима Осипенко. После перерыва голы Ильи Самошникова и Алексея Миранчука довели счет до крупного. В концовке Осипенко реализовал пенальти, забив свой второй мяч в игре, и установил окончательный счет во встрече.

Россия продлила победную серию. Команда выиграла последние 6 матчей с общим счетом 34:0.

Товарищеский матч

Россия – Сирия – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Осипенко, 33; 2:0 – Самошников, 53; 3:0 – Ал. Миранчук, 66; 4:0 – Осипнеко, 81 (с пенальти).

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