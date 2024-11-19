Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • ⚡ Товарищеский матч. Россия разгромила Сирию (4:0), Осипенко сделал дубль

    ⚡ Товарищеский матч. Россия разгромила Сирию (4:0), Осипенко сделал дубль

    Сборная России победила Сирию в товарищеском матче со счетом 4:0.

    В первом тайме подопечные Валерия Карпина забили один мяч усилиями Максима Осипенко. После перерыва голы Ильи Самошникова и Алексея Миранчука довели счет до крупного. В концовке Осипенко реализовал пенальти, забив свой второй мяч в игре, и установил окончательный счет во встрече.

    Россия продлила победную серию. Команда выиграла последние 6 матчей с общим счетом 34:0.

    Товарищеский матч

    Россия – Сирия – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Осипенко, 33; 2:0 – Самошников, 53; 3:0 – Ал. Миранчук, 66; 4:0 – Осипнеко, 81 (с пенальти).

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Карпин прокомментировал крупную победу России над Сирией 3
    Круговой после матча с Сирией вышел из раздевалки в конской маске 4
    Реакция тренера Сирии на 0:4 от России 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2024 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1732041089
    ...что делал Жан Рено в воротах сирийской сборной? - это всё, что интересовало меня в этой игре...
    Ответить
    Max-Min-vkontakte
    1732041552
    Как и ожидалось, Сирия оказалась получше Брунея, но забила столько же)
    Ответить
    Инсаров
    1732041678
    Так идут к звёздам... Два матча - 15 забито, 0 пропущено. Года через три - четыре мы будем в 5 сильнейших сборных мира. Трепещите Франция, Бразилия, Англия, Испания, почтальоны Андорры, полицейские Брунея, аборигены Андаманских островов.
    Ответить
    qwertyйцукен
    1732041833
    Команда выиграла последние 6 матчей с общим счетом 34:0.==== И после такого почему Россия еще не чемпион мира ? Гы гы
    Ответить
    Garrincha58
    1732042697
    Сирия не намного сильней Брунея. Выделил бы двух игроков Пиняева и Самошникова вот почему сейчас так играет Локо в РПЛе сейчас нет таких русских игроков как эти двое
    Ответить
    The only one
    1732058955
    Нормальный матч. Наша сборная играла в своё удовольствие. Порадовали болельщиков.Единственно: Тюкавин был ничем не лучше Чалова. Так же сдулся...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 