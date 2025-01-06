В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о переговорах по поводу проведения товарищеского матча сборной России с Венгрией.

«Мы общались и обсуждали этот вопрос с Федерацией футбола Венгрии. Тогда было понятно, что в 2025 году с меньшей долей вероятности (возможно провести такой матч). У Венгрии все-таки достаточно сильная сборная, у нее большие шансы в отборе на ЧМ.

Зато в 2026 году есть больше вероятности сыграть с венграми. Мы этот вопрос обсуждаем на уровне профильных министерств», – сказал Митрофанов.