В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о переговорах по поводу проведения товарищеского матча сборной России с Венгрией.
«Мы общались и обсуждали этот вопрос с Федерацией футбола Венгрии. Тогда было понятно, что в 2025 году с меньшей долей вероятности (возможно провести такой матч). У Венгрии все-таки достаточно сильная сборная, у нее большие шансы в отборе на ЧМ.
Зато в 2026 году есть больше вероятности сыграть с венграми. Мы этот вопрос обсуждаем на уровне профильных министерств», – сказал Митрофанов.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- С тех пор сборная России провела товарищеские игры с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем и Сирией.
- По различным причинам сорвались встречи с Парагваем, Таиландом и Пакистаном.