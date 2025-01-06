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    • В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией

    В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о переговорах по поводу проведения товарищеского матча сборной России с Венгрией.

    «Мы общались и обсуждали этот вопрос с Федерацией футбола Венгрии. Тогда было понятно, что в 2025 году с меньшей долей вероятности (возможно провести такой матч). У Венгрии все-таки достаточно сильная сборная, у нее большие шансы в отборе на ЧМ.

    Зато в 2026 году есть больше вероятности сыграть с венграми. Мы этот вопрос обсуждаем на уровне профильных министерств», – сказал Митрофанов.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • С тех пор сборная России провела товарищеские игры с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем и Сирией.
    • По различным причинам сорвались встречи с Парагваем, Таиландом и Пакистаном.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:56
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    Комментарии (5)
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    Каратель помойников
    1736153316
    Я давно говорил,разгонять всех дармоедов в рфс,2 года с одной сборной договариваются,зарплату им также платить может и работать начнут,кроме страны Венгрии нет?
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    Цугундeр
    1736155396
    Мадьяры- рисковые ребята , но не до такой степени..
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    alefreddy
    1736155893
    а с Аргентиной в 35году пока никак
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    bset
    1736159004
    Не спешите. На 2030 договаривайтесь.
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    aldo conte
    1736165008
    А если не согласятся, мы им перекроем газ. Других аргументов у России нет - только с позиции силы и угроз. Это вам не хухры мурлы, а великая держава! Бойтесь нас и трепещите, вне футбольного поля мы самые крутые.
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