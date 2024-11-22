Корнеев объяснил, почему Дзюба не заслуживает вызова в сборную России

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о необходимости вызова в национальную команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Я не понимаю, почему мы мусолим фамилию Дзюбы. Ладно бы он там последние пять матчей забивал в каждой игре тогда. Наверное, в таком случае был бы вопрос. Но мы говорим о футболисте, который не наиграл на вызов», – сказал Корнеев.

36-летний Дзюба в последний раз выступал за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.

Футболист делит первое место по числу забитых голов за национальную команду с Александром Кержаковым – у обоих по 30 мячей.

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