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    • Корнеев объяснил, почему Дзюба не заслуживает вызова в сборную России

    Корнеев объяснил, почему Дзюба не заслуживает вызова в сборную России

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о необходимости вызова в национальную команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

    «Я не понимаю, почему мы мусолим фамилию Дзюбы. Ладно бы он там последние пять матчей забивал в каждой игре тогда. Наверное, в таком случае был бы вопрос. Но мы говорим о футболисте, который не наиграл на вызов», – сказал Корнеев.

    • 36-летний Дзюба в последний раз выступал за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.
    • Футболист делит первое место по числу забитых голов за национальную команду с Александром Кержаковым – у обоих по 30 мячей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    VGreen
    1732258524
    Вот это по делу сказал
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    The only one
    1732269062
    Дзюба не наиграл даже о разговорах о вызове в сборную...
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