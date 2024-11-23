Агент Дугласа Сантоса сказал, от кого зависит вызов игрока в сборную России

Агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса Тиаго Фрейтас сказал, что вопрос с выступлениями игрока за сборную России зависит от решени главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Сыграет ли Дуглас за сборную России? Думаю, в первую очередь это вопрос к главному тренеру, поэтому я не знаю», – сказал Фрейтас

Этой осенью Сантос получил российский паспорт. Он играет за «Зенит» с 2019 года.

Ранее Карпин, отвечая на вопрос о возможности привлечения футболиста в сборную России, сказал: «Когда будут документы и он сможет играть – посмотрим».

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