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    • Агент Дугласа Сантоса сказал, от кого зависит вызов игрока в сборную России

    Агент Дугласа Сантоса сказал, от кого зависит вызов игрока в сборную России

    Агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса Тиаго Фрейтас сказал, что вопрос с выступлениями игрока за сборную России зависит от решени главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

    «Сыграет ли Дуглас за сборную России? Думаю, в первую очередь это вопрос к главному тренеру, поэтому я не знаю», – сказал Фрейтас

    • Этой осенью Сантос получил российский паспорт. Он играет за «Зенит» с 2019 года.
    • Ранее Карпин, отвечая на вопрос о возможности привлечения футболиста в сборную России, сказал: «Когда будут документы и он сможет играть – посмотрим».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    Литейный 4 (returned)
    1732361434
    Нафиг надо такие вызовы! Чтобы играть против любителей на гране травмы, спасибо, увольте! Гыгыгы
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