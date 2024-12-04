Генсек РФС сказал, сыграет ли сборная России на Кубке наций Центральной Азии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия не планирует выступать в Кубке наций Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) в сентябре 2025 года. Ранее сообщалось, что в рамках этого турнира подопечные Валерия Карпина могут сыграть с Таджикистаном.

– Информация в СМИ по этому поводу не совсем верная. С Таджикистаном мы играть не будем.

– Но они же участвуют в турнире CAFA.

– Там немного другая идея. Возможно, они организуют какой-то турнир CAFA, как обычно. Но у нас есть переговоры именно по сентябрю с частью стран немного о другом.

– Получается, вероятность участия в Кубке наций CAFA невелика?

– В таком классическом турнире мы участвовать не будем. Формат, в котором нужно будет играть больше двух матчей нас не интересует. Сыграем две встречи.

– Вообще сборная будет участвовать в каком-то турнире?

– Нет, только товарищеские матчи.