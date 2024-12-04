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    • Генсек РФС сказал, сыграет ли сборная России на Кубке наций Центральной Азии

    Генсек РФС сказал, сыграет ли сборная России на Кубке наций Центральной Азии

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия не планирует выступать в Кубке наций Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) в сентябре 2025 года. Ранее сообщалось, что в рамках этого турнира подопечные Валерия Карпина могут сыграть с Таджикистаном.

    – Информация в СМИ по этому поводу не совсем верная. С Таджикистаном мы играть не будем.

    – Но они же участвуют в турнире CAFA.

    – Там немного другая идея. Возможно, они организуют какой-то турнир CAFA, как обычно. Но у нас есть переговоры именно по сентябрю с частью стран немного о другом.

    – Получается, вероятность участия в Кубке наций CAFA невелика?

    – В таком классическом турнире мы участвовать не будем. Формат, в котором нужно будет играть больше двух матчей нас не интересует. Сыграем две встречи.

    – Вообще сборная будет участвовать в каком-то турнире?

    – Нет, только товарищеские матчи.

    • В CAFA входят Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Иран и Афганистан.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2024 10:39
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Давид59
    1733298354
    "Формат, в котором нужно будет играть больше двух матчей нас не интересует". Нас это кого? Меня лично интересует
    Ответить
    ...уефан
    1733298832
    ...логично - чем выше рангом и объёмнее соревнование, тем под большим надзором оно находится и следовательно, тем меньше можно отпилить от слитка)...
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    andr2112
    1733299956
    Ну это понятно, что в кубке выступать - не наши планы. А создается впечатление, что - не наш уровень. Вот играть со сборными Бурунди или Тринидад и Тобаго - шаши планы и уровень! И еще закрадывается мысль - а смогут ли наши футболлеры выдать серию из трех или четырех игр, выступая в турнире?
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    Anton01011969
    1733307090
    Чинушам плевать на всё! Лишь бы в кармане не было пусто!!!
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