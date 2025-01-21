Ананко заявил о схожести Станковича с Фергюсоном

Бывший спартаковец Дмитрий Ананко сравнил главного тренера команды Деяна Станковича с сэром Алексом Фергюсоном.

«Понятно, что Станкович – это другая фигура, чем его предшественники. Это даже не обсуждается. Но сейчас и тренеры всe больше трансформируются в топ-менеджеров.

В книге «Футбол как модель бизнеса» подробно описываются методы работы Алекса Фергюсона. По сути, уже тогда он был топ-менеджером в «МЮ» и контролировал всe, начиная с питания и медицины и заканчивая матчем. Он подбирал не только футболистов, но команду профессионалов вокруг – диетологов, докторов, массажистов и так далее. Сегодня для Англии это уже привычная модель.

Вот и Станкович мне кажется тренером такого формата. И пока с этой ролью справляется. Если ему удастся в зимнюю паузу сделать команду сильнее, чего я ему желаю и на что надеюсь, «Спартак» будет главным претендентом на чемпионство», – сказал Ананко.