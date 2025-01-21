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    Ананко заявил о схожести Станковича с Фергюсоном

    Бывший спартаковец Дмитрий Ананко сравнил главного тренера команды Деяна Станковича с сэром Алексом Фергюсоном.

    «Понятно, что Станкович – это другая фигура, чем его предшественники. Это даже не обсуждается. Но сейчас и тренеры всe больше трансформируются в топ-менеджеров.

    В книге «Футбол как модель бизнеса» подробно описываются методы работы Алекса Фергюсона. По сути, уже тогда он был топ-менеджером в «МЮ» и контролировал всe, начиная с питания и медицины и заканчивая матчем. Он подбирал не только футболистов, но команду профессионалов вокруг – диетологов, докторов, массажистов и так далее. Сегодня для Англии это уже привычная модель.

    Вот и Станкович мне кажется тренером такого формата. И пока с этой ролью справляется. Если ему удастся в зимнюю паузу сделать команду сильнее, чего я ему желаю и на что надеюсь, «Спартак» будет главным претендентом на чемпионство», – сказал Ананко.

    • Станкович в команде с лета.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Москвичи не становились чемпионами с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    Литейный 4 (returned)
    1737450576
    Мантры, секта! Гыгыгы
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    Foxitkuban
    1737455067
    Ананко заявил о схожести Станковича с Фергюсоном: "У них обоих по две руки и две ноги, разве не похожи?"
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    DOCTOR PENALTY
    1737456887
    Всё-же между ними есть существенная разница - сэр Алекс не умеет пробивать стёкла на скамье запасных, так и не освоил за свою многолетнюю практику. А Станкович не умеет бросаться в раздевалке бутсами в разных там бекхэмов.))""*
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    TIMOTHY
    1737460570
    Ананко еще после романцевского допинга не отошёл ) все бывшие спартачи странно себя ведут
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