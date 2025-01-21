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    В «Зените» объяснили уход Артура

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Артура в «Ботафого».

    «Артур заслуживает большего, чем игрок ротации, поэтому мы пожелали ему успехов в «Ботафого». Его прозвище Король Артур не является преувеличением, поскольку он забил два ключевых гола: «Краснодару», когда мы вернулись на первое место, и «Ростову» за короткое время до завершения основного времени, который стал чемпионским.

    И по тому, как он работал и какой пример подавал другим игрокам по отношению к делу, он действительно король. Поэтому мы пожелали ему удачи», – сказал Медведев.

    • По данным журналиста Фабрицио Романо, петербургский клуб получит за футболиста 10 миллионов евро плюс 20% от суммы последующей перепродажи.
    • Артур провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 4 гола, отдал 5 передач.
    • Петербургский клуб приобрел игрока у «Палмейраса» 8 января прошлого года за 15 миллионов евро.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (7)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737449871
    В Бразилии много классных игроков, кто спорит, но фамилию Аршавин они не носят
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    Литейный 4 (returned)
    1737450640
    Ну хоть не испортил картину маслом. Удачи ему. Гыгыгы
    Ответить
    Номэд
    1737453037
    Во вшивятнике одни "короли" голубого розлива.
    Ответить
    andr45
    1737453778
    Из 18 игр текущего сезона АРТУР в первенстве участвовал в 11. 1 раз выходил в стартовом составе, 10 раз на замену, два раза его меняли по ходу встречи.. Провел на поле всего 245 минут, забил 1 гол. СПРАВОЧНО «Zenitе» отдал за него 18 (ВОСЕМНАДЦАТЬ) миллионов евро
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    Foxitkuban
    1737455426
    В этом весь Зенит. Взять игрока подороже - поморозить на лавке - отпустить.
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    R_a_i_n
    1737462406
    Ликвид разбегается)))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1737468284
    Забил в прошлом сезоне чемпионский гол! Молодец ! Какие вопросы у отсталой секты?
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