В «Зените» объяснили уход Артура

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Артура в «Ботафого».

«Артур заслуживает большего, чем игрок ротации, поэтому мы пожелали ему успехов в «Ботафого». Его прозвище Король Артур не является преувеличением, поскольку он забил два ключевых гола: «Краснодару», когда мы вернулись на первое место, и «Ростову» за короткое время до завершения основного времени, который стал чемпионским.

И по тому, как он работал и какой пример подавал другим игрокам по отношению к делу, он действительно король. Поэтому мы пожелали ему удачи», – сказал Медведев.