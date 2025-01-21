В «Зените» объяснили уход Артура

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Артура в «Ботафого».
«Артур заслуживает большего, чем игрок ротации, поэтому мы пожелали ему успехов в «Ботафого». Его прозвище Король Артур не является преувеличением, поскольку он забил два ключевых гола: «Краснодару», когда мы вернулись на первое место, и «Ростову» за короткое время до завершения основного времени, который стал чемпионским.
И по тому, как он работал и какой пример подавал другим игрокам по отношению к делу, он действительно король. Поэтому мы пожелали ему удачи», – сказал Медведев.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, петербургский клуб получит за футболиста 10 миллионов евро плюс 20% от суммы последующей перепродажи.
- Артур провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 4 гола, отдал 5 передач.
- Петербургский клуб приобрел игрока у «Палмейраса» 8 января прошлого года за 15 миллионов евро.