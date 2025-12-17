Бразильский клуб просрочил выплату денег «Зениту»

«Ботафого» просрочил выплату «Зениту» первого транша за трансфер вингера Артура.

Его сумма составляет 3,1 миллиона евро, а всего бразильский клуб должен выплатить 10 миллионов евро.

«Ботафого» ссылается на то, что не может погасить долг из-за санкций, введенных США в отношении сделок с россиянами. Клубом владеет американец Джон Текстор.

«Зенит» готов обратиться в ФИФА по этому делу.

Перед самим Артуром у клуба из Рио-де-Жанейро долгов нет – они есть только перед петербуржцами. Чтобы погасить долг перед «Зенитом», «Ботафого» готов продать зимой своего вингера – его агенты уже находятся на переговорах в Катаре.

Летом клуб из Рио-де-Жанейро уже отменял сделку по покупке у «Зенита» полузащитника Вендела.