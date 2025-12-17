Введите ваш ник на сайте
Бразильский клуб просрочил выплату денег «Зениту»

Вчера, 11:12
6

«Ботафого» просрочил выплату «Зениту» первого транша за трансфер вингера Артура.

Его сумма составляет 3,1 миллиона евро, а всего бразильский клуб должен выплатить 10 миллионов евро.

«Ботафого» ссылается на то, что не может погасить долг из-за санкций, введенных США в отношении сделок с россиянами. Клубом владеет американец Джон Текстор.

«Зенит» готов обратиться в ФИФА по этому делу.

Перед самим Артуром у клуба из Рио-де-Жанейро долгов нет – они есть только перед петербуржцами. Чтобы погасить долг перед «Зенитом», «Ботафого» готов продать зимой своего вингера – его агенты уже находятся на переговорах в Катаре.

Летом клуб из Рио-де-Жанейро уже отменял сделку по покупке у «Зенита» полузащитника Вендела.

  • 27-летний Артур в этом году провел за «Ботафого» 48 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2029 года.

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Артур
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1765960551
Не критично
Ответить
рылы
1765962537
однажды коринтианс просрочил выплату - а мудрый медвед тут же подсуетился, предложив расплатиться акциями на педро (у зенита тогда было только 50% на него) - и не прогадал))) щас за парнем уже очередь, минимум за полтинник уйдёт.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1765964212
видать, решили схему Долиной применить. но вчера ВС старушку-мошенницу опрокинул и вернул пострадавшей покупательнице квартиру... теперь придется бразильцам новую схему выдумывать )))
Ответить
СильныйМозг
1765967204
Какой-то развод.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1765971590
Отдадут как миленькие. Схем много. Итог один. Гыгыгы
Ответить
