Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» или Абаскаль

В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» или Абаскаль

6 января, 21:14
4

Журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина сравнил нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо с Гильермо Абаскалем.

«Назначение Карседо в «Спартак» – интересная новость, потому что он уже работал в России с Эмери. Сейчас Карседо самостоятельный тренер с собственным опытом, который может многое дать команде.

Сильнее ли он как тренер, чем Абаскаль? Это разный уровень, Карседо старше, опытнее и успешнее Абаскаля. Это совершенно разные тренеры.

Трудно сказать, подходит ли Карседо «Спартаку» и все ли у него получится, это покажет только время. К тому же тренерам всегда сложно работать в таких больших и серьезных клубах. Но у Карседо уже есть опыт, хоть и больше в качестве ассистента», – сказал Эспина.

  • Карседо назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
  • Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  • Абаскаль сейчас работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луисе».

Еще по теме:
Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак» 12
Парфенов высказался о назначении Карседо в «Спартак» 1
Смородская – о Карседо: «Его работа в чемпионате Кипра — просто курам на смех» 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Сан-Луис Спартак Абаскаль Гильермо Карседо Хуан Карлос
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1767723866
"оба хуже" говорил в таких случаях Ёська конокрад
Ответить
k611
1767724180
Пока нельзя сравнивать, Кайседо ещё с командой не работал.
Ответить
Cleaner
1767724466
Ох и ПОРЖЕМ мы весной над веселой командой Спартак их Тарасовки!!!...)))
Ответить
Интерес
1767725381
Два сапога пара."Испанский сапожок"-традиционное любимое орудин инквизиторов. Вот и до "Спартака" добрались-видимо, аутодафе приспело.
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Все новости
Все новости
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 