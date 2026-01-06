В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» или Абаскаль

Журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина сравнил нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо с Гильермо Абаскалем.

«Назначение Карседо в «Спартак» – интересная новость, потому что он уже работал в России с Эмери. Сейчас Карседо самостоятельный тренер с собственным опытом, который может многое дать команде.

Сильнее ли он как тренер, чем Абаскаль? Это разный уровень, Карседо старше, опытнее и успешнее Абаскаля. Это совершенно разные тренеры.

Трудно сказать, подходит ли Карседо «Спартаку» и все ли у него получится, это покажет только время. К тому же тренерам всегда сложно работать в таких больших и серьезных клубах. Но у Карседо уже есть опыт, хоть и больше в качестве ассистента», – сказал Эспина.