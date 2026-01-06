Форвард «Фенербахче» отказался от 2,3 миллиона в год от ЦСКА

Нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын пока отказывается переходить в ЦСКА. Он не хочет покидать Турцию.
ЦСКА предлагает игроку зарплату 2,3 миллиона евро в год, но футболист все равно хочет перейти в «Трабзонспор» на 1,5 миллиона. Однако «Фенербахче» отказывается отпускать игрока в турецкий клуб из-за напряженных отношений с ним.
Об этом в соцсетях сообщил инсайдер Эртан Сюзгюн.
- Айдын выступал за «Фенербахче» с июля 2024 года: 54 матча, 7 голов, 10 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- Перед ЦСКА стоит задача выиграть сезон РПЛ.
Источник: «Бомбардир»