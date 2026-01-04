Гурцкая дал совет «Зениту», как вернуть чемпионский титул

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об ухудшении результатов «Зенита».
– Они случайно выиграли позапрошлый чемпионат, проиграли прошлый, и не факт, что выиграют этот. И то, в какой борьбе они все это ведут, не говорит, что конкуренты поднялись.
Это «Зенит» спустился на две лестницы вниз. Приход сильного тренера вернет ситуацию на свои места.
– Так это провал года или нет?
– Провал года, конечно. Они из-за этого летоисчисление поменяли.
– То, что Александр Медведев больше не руководит клубом – это наказание за такой результат или почетная пенсия?
– Почетная пенсия была изначально, что он вообще занимается спортом. Мы знаем, из какого гигантского бизнеса он пришел. И, наверное, он сам был не очень доволен, что «Зенит» не стал чемпионом.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- Петербуржцы набрали 39 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
Источник: «РБ Спорт»