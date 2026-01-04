Гурцкая дал совет «Зениту», как вернуть чемпионский титул

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об ухудшении результатов «Зенита».

– Они случайно выиграли позапрошлый чемпионат, проиграли прошлый, и не факт, что выиграют этот. И то, в какой борьбе они все это ведут, не говорит, что конкуренты поднялись.

Это «Зенит» спустился на две лестницы вниз. Приход сильного тренера вернет ситуацию на свои места.

– Так это провал года или нет?

– Провал года, конечно. Они из-за этого летоисчисление поменяли.

– То, что Александр Медведев больше не руководит клубом – это наказание за такой результат или почетная пенсия?

– Почетная пенсия была изначально, что он вообще занимается спортом. Мы знаем, из какого гигантского бизнеса он пришел. И, наверное, он сам был не очень доволен, что «Зенит» не стал чемпионом.