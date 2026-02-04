Ливай рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Карседо

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался об изменениях в команде при главном тренере Хуане Карлосе Карседо.
– Что принципиально нового вы почувствовали в тренировках с приходом Карседо?
– В целом футбол – это эмоции, позитивная энергия. С приходом тренерского штаба появилось что‑то новое, конечно. Новые эмоции, новая энергия. Надеюсь, что это принесет нам удачи и позволит побеждать.
- Карседо назначен в январе.
- Испанец пришел из кипрского «Пафоса».
- «Спартак» сейчас работает на сборе в ОАЭ.
Источник: «Матч ТВ»