«Зенит» не будет платить зарплату Дурану

Опубликованы подробности трансфера форварда «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит».
«Сумма арендного соглашения, рассчитанного до конца сезона, может составить до 4 миллионов евро с учeтом бонусов за достижения в «Зените». При этом заработную плату игрока продолжит выплачивать саудовский клуб.
До конца недели Дюран должен прибыть на медицинский осмотр в Санкт-Петербург, после чего сделка может быть официально оформлена, и игрок присоединится к команде в Абу-Даби», – написал источник.
- В этом сезоне 22-летний Дуран провел за «Фенербахче» 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
- Тransfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
- Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: Metaratings