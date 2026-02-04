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«Зенит» не будет платить зарплату Дурану

4 февраля, 11:39
16

Опубликованы подробности трансфера форварда «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит».

«Сумма арендного соглашения, рассчитанного до конца сезона, может составить до 4 миллионов евро с учeтом бонусов за достижения в «Зените». При этом заработную плату игрока продолжит выплачивать саудовский клуб.

До конца недели Дюран должен прибыть на медицинский осмотр в Санкт-Петербург, после чего сделка может быть официально оформлена, и игрок присоединится к команде в Абу-Даби», – написал источник.

  • В этом сезоне 22-летний Дуран провел за «Фенербахче» 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Тransfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
  • Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Фенербахче Аль-Наср Зенит Дуран Джон
Комментарии (16)
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Цугундeр
1770194951
Укатайка.)) Теперь будет раздор кто и кому отключит газ и перекроет нефть..)
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Бумбраш
1770195053
Я же писал уже,дюрашка сам будет доплачивать,что прогрессировать под руководством сирожи по кличке "длинный сельдерей"
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Давид59
1770196257
Ха ха. Это они у меня в комментах подсмотрели? В тексте то Дуран, то Дюран. Но если серьезно, то респект зенитовскому менеджменту. Если они его ещё и без зарплаты в аренду возьмут.
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Юбиляр
1770197205
Сделаем дружно вид, что поверили! Гыгыгы. Странно только одно - почему еще и не доплатили Зениту за Дурана! Гыгыгы.
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...уефан
1770198377
...да-да, и в дар от арабов Миллеру двух соколов, белого верблюда и ослика болелам Зенита, а ещё золотой поднос с надписью - "Веруйте!"...
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шахта Заполярная
1770203188
Зинка не будет платить деньги, она натурой будет рассчитается
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Марк Красс
1770254343
Не очень показатели!
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