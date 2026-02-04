«Зенит» не будет платить зарплату Дурану

Опубликованы подробности трансфера форварда «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит».

«Сумма арендного соглашения, рассчитанного до конца сезона, может составить до 4 миллионов евро с учeтом бонусов за достижения в «Зените». При этом заработную плату игрока продолжит выплачивать саудовский клуб.

До конца недели Дюран должен прибыть на медицинский осмотр в Санкт-Петербург, после чего сделка может быть официально оформлена, и игрок присоединится к команде в Абу-Даби», – написал источник.