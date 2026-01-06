Реакция Эмери на назначение Карседо в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери прокомментировал назначение своего экс-помощника Хуана Карлоса Карседо.
«Замечательный человек и отличный тренер! Он проделает там очень хорошую работу», – сказал Эмери.
- Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
- Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году помощником у Унаи Эмери.
