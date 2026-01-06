Игроков «Локомотива» сравнили с транспортом: «Мерседес, Боинг, БелАЗ»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов сравнил своих одноклубников с транспортными средствами.

– Артем Тимофеев недавно назвал Батракова Bentley среди российских футболистов. Давай устроим небольшой блиц. Я – игрока «Локомотива», ты – его ассоциацию с любым транспортным средством. Начнeм тоже с Батракова.

– Батраков – Mercedes S-класса.

– Почему?

– Лeша сейчас на хорошем счету. Плюс Mercedes все любят. А Батракова сейчас действительно многие любят.

- Дмитрий Баринов.

– Toyota Land Cruiser. Это машина, которая не ломается, которую вообще можно назвать одной из самых надeжных в целом, как и Баринова.

– Дмитрий Воробьев.

– Дима в этом сезоне настоящий самолeт! Он постоянно летит в атаку, много забивает и сильно нам помогает. Поэтому Вара будет «Боингом».

– Жерзино Ньямси.

– О, это должно быть что-то большое, ха-ха! Жора будет «БелАЗом»! Он самый большой и крепкий в команде.