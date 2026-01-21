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Названы самые проверяемые на допинг клубы РПЛ в 2025 году

21 января, 18:25
3

Опубликованы цифры о работе РУСАДА в РПЛ в 2025 году.

Самыми проверяемыми клубами РПЛ на допинг оказались «Локомотив» и «Краснодар».

«Всего в 2025 году РУСАДА провела 188 тестирований футболистов клубов РПЛ и ФНЛ. Тестирование нередко носило комплексный характер и включало забор нескольких видов биологических проб. В общей сложности допинг-контролю подверглись 147 футболистов.

Наибольшее количество визитов допинг-офицеров пришлось на Алексея Батракова, Станислава Агкацева, Вячеслава Литвинова, Ивана Сергеева и Илью Рожкова – каждый из них сдавал пробы по три раза.

Среди клубов Мир РПЛ чаще всего проверялись игроки «Краснодара» и «Локомотива»: в каждом клубе по 11 футболистов суммарно прошли 15 процедур допинг-контроля. Аналогичный показатель зафиксирован у «Сочи» – 15 проб у девяти игроков. В ЦСКА, «Зените» и «Балтике» были протестированы девять футболистов (14, 12 и 10 проб соответственно). В «Спартаке» и «Рубине» проверили по восемь игроков, в московском «Динамо» – шесть футболистов. Реже всего в сезоне допинг-контролю подвергались игроки «Оренбурга» – проведено одно тестирование», – написал РФС.

  • В РПЛ лидирует «Краснодар».
  • «Локомотив» занимает 3-ю строчку.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив
Комментарии (3)
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Император Бомжей
1769011015
Чисто совпадение, просто так жребий пал)))
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СПОРТ 21 века
1769020368
Странно, что Зенит и Балтика 9 футболистов, а у того же Спартака 8. Чем Спартак заслужил поблажку? Тем что он считается народной командой? Честно говоря, проверять надо всех одинаково, тогда и вопросов со стороны меньше будет....
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zigbert
1769069563
Проверять надо. Только трудно понять по какому графику происходит это тестирование. Нужен более справедливый подход для всех клубов.
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