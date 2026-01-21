Названы самые проверяемые на допинг клубы РПЛ в 2025 году

Опубликованы цифры о работе РУСАДА в РПЛ в 2025 году.

Самыми проверяемыми клубами РПЛ на допинг оказались «Локомотив» и «Краснодар».

«Всего в 2025 году РУСАДА провела 188 тестирований футболистов клубов РПЛ и ФНЛ. Тестирование нередко носило комплексный характер и включало забор нескольких видов биологических проб. В общей сложности допинг-контролю подверглись 147 футболистов.

Наибольшее количество визитов допинг-офицеров пришлось на Алексея Батракова, Станислава Агкацева, Вячеслава Литвинова, Ивана Сергеева и Илью Рожкова – каждый из них сдавал пробы по три раза.

Среди клубов Мир РПЛ чаще всего проверялись игроки «Краснодара» и «Локомотива»: в каждом клубе по 11 футболистов суммарно прошли 15 процедур допинг-контроля. Аналогичный показатель зафиксирован у «Сочи» – 15 проб у девяти игроков. В ЦСКА, «Зените» и «Балтике» были протестированы девять футболистов (14, 12 и 10 проб соответственно). В «Спартаке» и «Рубине» проверили по восемь игроков, в московском «Динамо» – шесть футболистов. Реже всего в сезоне допинг-контролю подвергались игроки «Оренбурга» – проведено одно тестирование», – написал РФС.