Реакция Моуринью на победу «Бенфики» над «Реалом»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о домашнем матче с «Реалом» (4:2) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Заслуженная победа. Два момента у Мбаппе – два гола... Очевидно, что победа над «Реалом» – это невероятная честь для «Бенфики».

[Об «Интере» и «Реале» как потенциальных соперниках в стыковых матчах] Мне очень нравятся оба клуба. Приятно встретиться с друзьями, как сегодня. Это команды, способные выиграть Лигу чемпионов.

[О голе Трубина] Когда я делал замены, я думал, что мы уже вышли в плей-офф. Через несколько секунд мне сказали, что это не так... Нам повезло со стандартом, когда Трубин забил исторический гол. Я думаю, что это было заслуженно», – сказал Моуринью.