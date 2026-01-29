Вратарь Трубин поделился эмоциями после гола «Реалу»

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о голе, который он забил на 90+8-й минуте домашнего матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (4:2).

Этот мяч позволил лиссабонцам подняться на 24-е место в турнирной таблице и выйти в стыковые матчи.

«Я не понимал, что нам нужно. Томаш [Араужу] и Антониу [Силва] кричали: «Один, один». А я такой: «Что?»

Но потом я увидел, как все говорят, что мне нужно идти вперед. Я также обратил внимание на тренера, поэтому я пошел вперед, вошел в штрафную, и я не знаю… Не знаю, что сказать.

Это был сумасшедший момент. Я не привык забивать. Мне 24 года, и это получилось сделать это в первый раз. Невероятно», – сказал Трубин.