Список голов вратарей в Лиге чемпионов – Трубин стал 5-м голкипером, забившим мяч

Мяч, забитый Анатолием Трубиным в матче «Бенфика» – «Реал» (4:2), стал 7-м голом голкиперов в истории Лиги чемпионов.
Украинец стал 5-м вратарем, которому удалось поразить ворота соперника.
Рекордсменом среди стражей ворот остается Ханс-Йорг Бутт, забивший 3 гола за разные клубы в ворота «Ювентуса».
Список голов вратарей в Лиге чемпионов:
- 13 сентября 2000. Ханс-Йорг Бутт («Гамбург») – в ворота «Ювентуса».
- 12 марта 2002. Ханс-Йорг Бутт («Байер») – в ворота «Ювентуса».
- 8 декабря 2009. Ханс-Йорг Бутт («Бавария») – в ворота «Ювентуса».
- 9 декабря 2009. Синан Болат («Стандард») – в ворота «АЗ Алкмаар».
- 29 сентября 2010. Винсент Эньяма («Хапоэль» Тель-Авив) – в ворота «Лиона».
- 19 сентября 2023. Иван Проведель («Лацио») – в ворота «Атлетико».
- 29 января 2026. Анатолий Трубин («Бенфика») – в ворота «Реала».
Источник: Opta Analyst