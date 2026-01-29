Список голов вратарей в Лиге чемпионов – Трубин стал 5-м голкипером, забившим мяч

Мяч, забитый Анатолием Трубиным в матче «Бенфика» – «Реал» (4:2), стал 7-м голом голкиперов в истории Лиги чемпионов.

Украинец стал 5-м вратарем, которому удалось поразить ворота соперника.

Рекордсменом среди стражей ворот остается Ханс-Йорг Бутт, забивший 3 гола за разные клубы в ворота «Ювентуса».

Список голов вратарей в Лиге чемпионов: