Байдачный – о возвращении российских команд в международные турниры: «Только после извинений ФИФА и УЕФА»

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный раскритиковал ФИФА и УЕФА, а также потребовал извинений от них.

«ФИФА и УЕФА занимаются дискредитацией России и еe народа. Это их высокомерие и хамство.

Как спортсмен, я прекрасно понимаю молодое поколение, которое хочет играть, участвовать в турнирах. У нас всe равно команды, которые играли в Европе, на 80% состоят не из российских футболистов, поэтому они стремятся вернуться в еврокубки.

Но я просто рассуждаю с точки зрения патриотизма. Надо понимать, на каких условиях будут и сборную возвращать.

Возвращаться нужно только с флагом и гимном, и после извинений ФИФА и УЕФА перед нами. А то опять допустят как каких-то бедных родственников», – заявил Байдачный.