Лещенко оценил перспективы «Динамо» при Гусеве

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о перспективах команды при главном тренере Ролане Гусеве.

«Я считаю, что у «Динамо» под руководством Ролана Гусева хорошие перспективы в 2026 году. Динамовцам нужно перетерпеть этот непростой период. У меня есть большие надежды, что вторую часть сезона бело-голубые проведут достойно и наконец-то определятся со стратегией.

Мне кажется, что команда укомплектована неплохо, несмотря на то что пока не решен вопрос с защитой. Но по моим ощущениям, все будет хорошо», – сказал Лещенко.