Лещенко оценил перспективы «Динамо» при Гусеве

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о перспективах команды при главном тренере Ролане Гусеве.
«Я считаю, что у «Динамо» под руководством Ролана Гусева хорошие перспективы в 2026 году. Динамовцам нужно перетерпеть этот непростой период. У меня есть большие надежды, что вторую часть сезона бело-голубые проведут достойно и наконец-то определятся со стратегией.
Мне кажется, что команда укомплектована неплохо, несмотря на то что пока не решен вопрос с защитой. Но по моим ощущениям, все будет хорошо», – сказал Лещенко.
- Валерий Карпин возглавлял «Динамо» с 13 июня по 16 ноября 2025 года. С марта 2022-го по февраль 2025 года он был главным тренером «Ростова».
- После ухода Карпина его у бело-голубых заменил Ролан Гусев, который сначала был исполняющим обязанности главного тренера.
- «Динамо» идет в РПЛ 10-м.
Источник: «РБ Спорт»