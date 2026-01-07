Яковлев описал назначение Карседо в «Спартак» одним прилагательным

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев прокомментировал назначение Хуана Карседо главным тренером команды.

«Честно говоря, мне хотелось, чтобы Романову дали доработать остаток сезона, потому что уже тяжело будет что-то исправить и кардинально поменять. С другой стороны, если руководство приняло такое решение, то оно было взвешенным и осознанным. К тому же Карседо уже был в «Спартаке», чемпионат России для него не что-то незнакомое. Карседо будет легче заходить в клуб, потому что он понимает уровень давления и ожиданий.

Я все-таки верю, что у Карседо может все получиться в «Спартаке», тренер он неплохой. Эта часть сезона будет более ознакомительной, а дальше уже от него будут требовать серьезных результатов.

С этой точки зрения назначение логично, потому что он успеет влиться в команду, войти в режим и так далее. Игроки «Спартака» подходят под тактику и стратегию Карседо, тем более что ему, думаю, пообещали какие-то точечные усиления. Так что будет очень интересно понаблюдать за его работой, с позитивом смотрю на его назначение», – сказал Яковлев.