Соболев: «Мы с Джикией были президентами «Бей Беги», потому что нам заплатили»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев признался, что ему платили за участие в проекте «Бей Беги».

Летом 2022 года Соболев и Георгий Джикия создали медийную команду.

«Бей Беги» участвовала в Медиалиге и в Московском кубке селебрити (МКС).

В конце 2023-го клуб расформировали.

«Мы создали клуб, как только началась Медиалига. Сейчас это уже профессиональный футбол, примерно Вторая лига. Раньше были медийные ребята, которые активно играли. Мы тоже звали известных людей.

Мы начинали с двумя тренировками в неделю, потом три и четыре. Мы были президентами команды, потому что нам за это заплатили, но это было интересно и круто.

После все ушло в профессиональный уровень. Я в моменте понял, что нужно полностью себя этому посвятить, и мы приняли решение потом закрыть команду. Не было времени этим заниматься», – рассказал Соболев.