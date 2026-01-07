Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Соболев: «Мы с Джикией были президентами «Бей Беги», потому что нам заплатили»

Соболев: «Мы с Джикией были президентами «Бей Беги», потому что нам заплатили»

7 января, 22:22
3

Нападающий «Зенита» Александр Соболев признался, что ему платили за участие в проекте «Бей Беги».

  • Летом 2022 года Соболев и Георгий Джикия создали медийную команду.
  • «Бей Беги» участвовала в Медиалиге и в Московском кубке селебрити (МКС).
  • В конце 2023-го клуб расформировали.

«Мы создали клуб, как только началась Медиалига. Сейчас это уже профессиональный футбол, примерно Вторая лига. Раньше были медийные ребята, которые активно играли. Мы тоже звали известных людей.

Мы начинали с двумя тренировками в неделю, потом три и четыре. Мы были президентами команды, потому что нам за это заплатили, но это было интересно и круто.

После все ушло в профессиональный уровень. Я в моменте понял, что нужно полностью себя этому посвятить, и мы приняли решение потом закрыть команду. Не было времени этим заниматься», – рассказал Соболев.

Источник: Спортс’’
Император Бомжей
1767816037
А я был уверен, что это они вкладывали, свои личные средства, в развитие команды, а оказывается всё было иначе
Ответить
Иван Петров 1986
1767855985
Так вот почему вы за Спартак так хреново играли.
Ответить
andr45
1767856327
Интересно, сколько этим мразям заплатили за скандалы и дестабилизацию жизни команды?
Ответить
