Смородская назвала клуб РПЛ, которому не поможет ни один тренер

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отругала «Динамо» за осеннюю отставку Валерия Карпина.

Карпин покинул пост в ноябре.

Тренер пробыл в «Динамо» с июня. Его сменил Ролан Гусев.

Команда идет в РПЛ 10-й.

«Динамо» – очень специфический клуб. Они хотят всего быстро, сразу, быть в дамках. Так не бывает в футболе. Требуется кропотливая работа.

Они уволили Карпина, когда он только начал нормально работать. Вырисовывалась игра, которую ставил Валерий Георгиевич, и его уволили. Да, там не светило никаких первых мест. И сейчас их не будет!

Нужно иметь терпение и глубокое понимание футбола, чтобы не расставаться с хорошими тренерами. «Динамо» никакой тренер не поможет. Они сами своими решениями загоняют себя в яму», – сказала Смородская.