Смородская назвала клуб РПЛ, которому не поможет ни один тренер

7 января, 15:03
11

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отругала «Динамо» за осеннюю отставку Валерия Карпина.

  • Карпин покинул пост в ноябре.
  • Тренер пробыл в «Динамо» с июня. Его сменил Ролан Гусев.
  • Команда идет в РПЛ 10-й.

«Динамо» – очень специфический клуб. Они хотят всего быстро, сразу, быть в дамках. Так не бывает в футболе. Требуется кропотливая работа.

Они уволили Карпина, когда он только начал нормально работать. Вырисовывалась игра, которую ставил Валерий Георгиевич, и его уволили. Да, там не светило никаких первых мест. И сейчас их не будет!

Нужно иметь терпение и глубокое понимание футбола, чтобы не расставаться с хорошими тренерами. «Динамо» никакой тренер не поможет. Они сами своими решениями загоняют себя в яму», – сказала Смородская.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Смородская Ольга
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1767787710
Вот такие проходимцы в лице Смородской управляют и управляли нашим футболом.Зачем её цитировать? Считаю это позорно.
Ответить
Император Бомжей
1767788426
Смородская, которая чуть Локо не прибила, не имеет право о футболе говорить в принципе, как и Гурцкая))
Ответить
Spartak_forv@
1767789293
Ольга Юрьевна знает что говорит.Она долго кропотливо работала в Локо,пробовала разных тренеров.И Юрий Палыч завоевал чемпионство 17/18 исключительно на её багаже.По крайней мере,она так думает
Ответить
...уефан
1767791639
...есть клубы, которым не поможет ни один тренер, а есть баба-Оля, которой не поможет ни один психиатр...
Ответить
Mirak92
1767792765
Да Динамо просто вернулась в свою обычную форму. Ничего удивительного
Ответить
ПалкоВводецъ007
1767792832
Срамтаку тоже никто не поможет. Так и будут бегать в шестёрках как много лет до этого. Только пердив их спасет. Гыгыгы
Ответить
vick-north-west
1767800284
Равно как и Спартак. Вот локопердив с Галактионовым - совсем другое дело
Ответить
