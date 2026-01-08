Смородская: «В «Спартаке» Карпин совмещал бы успешнее, чем в «Динамо»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Валерий Карпин мог работать более успешно в «Спартаке», чем в «Динамо».
– В «Спартаке» Карпин совмещал бы успешнее, чем в «Динамо»?
– Думаю, да. Я уже говорила, что в «Динамо» поторопились с увольнением Карпина, там в целом любому тренеру работать сложно будет сейчас.
Не знаю точно, как было бы в «Спартаке», но есть ощущение, что с ними Карпин мог бы бороться за чемпионство в этом сезоне.
Там меньше проблем с игроками, и для Карпина не было бы все в новинку.
- 17 ноября Валерий Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Статистика тренера: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.
Источник: «РБ Спорт»