Смородская объяснила, что не так с трансфером Баринова в ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о трансфере Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Чемпионская гонка будет очень напряженной. Думаю, «Локомотив» не хочет сдаваться, у клуба есть желание доказать, что все трансферы сделаны не под влиянием случая, а обдуманно.

Я была против того, чтобы «Локомотив» отпускал Баринова практически бесплатно. Если уже и хотели расстаться с ним, то почему за такие маленькие деньги? Продали бы в прошлом году, вышло бы дороже», – сказала Смородская.