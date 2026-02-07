Смородская объяснила, что не так с трансфером Баринова в ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о трансфере Дмитрия Баринова в ЦСКА.
«Чемпионская гонка будет очень напряженной. Думаю, «Локомотив» не хочет сдаваться, у клуба есть желание доказать, что все трансферы сделаны не под влиянием случая, а обдуманно.
Я была против того, чтобы «Локомотив» отпускал Баринова практически бесплатно. Если уже и хотели расстаться с ним, то почему за такие маленькие деньги? Продали бы в прошлом году, вышло бы дороже», – сказала Смородская.
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
- Хавбек выступал за красно-зеленых всю взрослую карьеру.
- В этом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»