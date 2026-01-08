Отец Жерсона анонсировал трансфер игрока из «Зенита» в «Крузейро»

Маркау Силва, отец и агент полузащитника «Зенита» Жерсона, в среду посетил базу «Крузейро», чтобы обсудить трансфер игрока в бразильский клуб.
В этот день там проходила презентация нового главного тренера команды из Белу-Оризонти Тите.
Отец Жерсона раздал автографы и заявил, что теперь болельщики «Крузейро» могут «покупать футболку с номером 8».
Сообщается, что это второй визит Маркау Силвы на базу бразильского клуба за последние дни. До этого он приезжал туда в субботу.
Жерсон выступал под 8-м номером в «Фламенго», а в «Зените» использует 9-й.
- Ранее сообщалось, что бразильский клуб предложил 27 миллионов евро за хавбека. «Зенит» хочет получить 30 миллионов.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола.
Источник: Central da Toca