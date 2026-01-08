Президент «Крузейро» пошутил о покупке Жерсона у «Зенита»

Президент бразильского «Крузейро» Педру Лоуренсу с юмором высказался о переговорах по трансферу полузащитника «Зенита» Жерсона.

«У нас хорошие ожидания, как всегда. Кажется, сегодня в России празднуют Рождество. И оно проходит хорошо. А значит, они должны принять предложение о продаже Жерсона», – смеясь сказал Лоуренсу.