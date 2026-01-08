«Зенит» принял предложение «Крузейро» по Жерсону

«Зенит» согласился продать полузащитника Жерсона в «Крузейро».

«По состоянию на сегодняшний день, динамика переговоров между клубами по трансферу Жерсона положительная.

Ожидается, что «Крузейро» заплатит за хавбека чуть более 25 миллионов евро», – сообщил источник, также опровергнув информацию о выплате бразильцу, его отцу и другим посредникам 15 миллионов евро в качестве подъемных за подписание контракта.