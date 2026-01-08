Семин назвал самого быстрого футболиста в истории «Спартака»

Юрий Семин отметил скоростные данные бывшего спартаковца Валерия Рейнгольда.
«Первый раз в Италии я был со «Спартаком». Обыграли «Болонью» на их стадионе – 3:0.
За нас тогда играл самый быстрый футболист. После матча выходили газеты с заголовками «Видели много звезд, но такой скорости, как у Рейнгольда, нет ни у кого».
Мы выиграли тот турнир, получили неплохие деньги, а потом опять ждали следующую поездку», – рассказал Семин.
- Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год, выиграв с командой чемпионство и два Кубка СССР.
- У него было прозвище «Электричка».
- Валерий умер 11 февраля 2020 года в возрасте 77 лет.
Источник: «Р-Спорт»