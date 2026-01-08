Введите ваш ник на сайте
  Семин назвал самого быстрого футболиста в истории «Спартака»

Семин назвал самого быстрого футболиста в истории «Спартака»

8 января, 21:21
5

Юрий Семин отметил скоростные данные бывшего спартаковца Валерия Рейнгольда.

«Первый раз в Италии я был со «Спартаком». Обыграли «Болонью» на их стадионе – 3:0.

За нас тогда играл самый быстрый футболист. После матча выходили газеты с заголовками «Видели много звезд, но такой скорости, как у Рейнгольда, нет ни у кого».

Мы выиграли тот турнир, получили неплохие деньги, а потом опять ждали следующую поездку», – рассказал Семин.

  • Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год, выиграв с командой чемпионство и два Кубка СССР.
  • У него было прозвище «Электричка».
  • Валерий умер 11 февраля 2020 года в возрасте 77 лет.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий Рейнгольд Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1767897526
Да, не только от Сёмина слышал про Рейнгольда Просто так прозвище электричка, не дадут, видать реально крутой бегунок был))
Ответить
zigbert
1767933517
Что верно то верно. Сумасшедшая скорость была у него.
Ответить
...уефан
1767944785
...всё познаётся в сравнительной статистике, в своё время и относительно тех, с кем и против кого он играл это может и так, но футбол двигается во времени, а вместе с этим двигается вверх и уровень технических показателей спортсменов, иначе бы в спорте не было бы рекордов. Просто включите, посмотрите и сравните трансляции 60-70-ых годов прошлого века и трансляции настоящего времени в любом игровом виде спорта...
Ответить
Алим Терек
1767957566
Блохин съедал 30 метров за 3,7 сек, на 60 метрах выбегал из 7 секунд, но еще мощнее накатывал на стометровке. На районных соревнованиях 16-летний Блохин пробежал сотню за 11 секунд.
Ответить
