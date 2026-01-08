Кавазашвили высказался о сравнениях Сафонова с Яшиным

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался против сравнения голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова со Львом Яшиным и другими стражами ворот прошлого.

«Мне было бы некрасиво говорить, кто лучше, а кто хуже. Я не могу сравнивать его ни с Яшиным, ни с Пшеничниковым, ни со мной. Это разные времена, разные соперники, разный стиль – другой футбол был. Каждый вратарь имеет свои индивидуальные особенности – в чeм-то он сильнее, в чeм-то слабее», – отметил Кавазашвили.

Он также поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в РПЛ.

«Я думаю, что «Зенит» всe-таки сидит на пятках и нагонит «Краснодар». Не исключаю, что может дойти даже до «золотого матча» за чемпионство, как это уже бывало в истории.

А команды, которые идут следом – ЦСКА, «Локомотив» и другие, – будут продолжать плотную борьбу. Нас ждут очень боевые матчи», – сказал Кавазашвили.