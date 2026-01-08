Осинькин выбрал три любимых новогодних блюда

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин составил тройку любимых блюд на новогоднем столе.
– Пищевые привычки меняются. Раньше это была шуба. Жена делает очень вкусные русские пироги с мясом и капустой. У нас всегда есть оливье, но я его не ем вообще.
– Почему?
– Не знаю. Не мой салат. А третье блюдо сложно назвать.
– Бутерброды с красной икрой?
– Да, стараемся, чтобы на Новый год были бутерброды с красной икрой и красной рыбой. Наверное, я пробовал бутерброд с икрой, но сказать, что съел два или три – вряд ли.
- Осинькин возглавил «Сочи» 4 сентября 2025 года.
- Команда идет на последнем месте в РПЛ с 9 очками в 18 турах.
Источник: «РБ Спорт»