Осинькин выбрал три любимых новогодних блюда

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин составил тройку любимых блюд на новогоднем столе.

– Пищевые привычки меняются. Раньше это была шуба. Жена делает очень вкусные русские пироги с мясом и капустой. У нас всегда есть оливье, но я его не ем вообще.

– Почему?

– Не знаю. Не мой салат. А третье блюдо сложно назвать.

– Бутерброды с красной икрой?

– Да, стараемся, чтобы на Новый год были бутерброды с красной икрой и красной рыбой. Наверное, я пробовал бутерброд с икрой, но сказать, что съел два или три – вряд ли.