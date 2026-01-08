Ловчев сказал, как изменился «Краснодар» после чемпионства

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев назвал «Краснодар» лучшей российской командой в прошедшем году.

– Лучшей командой года назову «Краснодар». Они стали чемпионами, лидируют после первой части сезона. После чемпионства команда обросла мясцом, характером.

Лучшим в составе назову Джона Кордобу – харизматичный футболист, влияет на результат, он спортивно злой игрок.

Бывает, что некоторые выходят и отбывают номер, потому что поругались с женой или что‑то еще, а этот парень отдает себя полностью для зрителя.

– Жалеете, что «Спартак» не оформил трансфер?

– Не факт, что он заиграл бы в Москве.