Орлов обвинил Семака в ситуации с Венделом

Сегодня, 18:59
2

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом.

  • Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).
  • Это рекордный штраф в истории клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

– Я Вендела теперь считаю вредителем. Удивляет, что Семак говорил о нeм, виновато улыбаясь и без воспитательных интонаций. Получается, что можно купить себе индивидуальный график, и штраф для него – не наказание, так как не меняется поведение. Клуб показывает, что недоволен, но готов терпеть.

– Я не знаю, правда ли, что оштрафовали на € 700 тыс. Но это треть контракта, треть годовой зарплаты, понимаете? Однако мы получаемся бессильны в том плане, что игрок что хочет, то и делает. Такое, конечно, нельзя долго терпеть. Потому что и рядом игроки есть: если тому позволено, то… Это нонсенс.

Семак что-то тут прозевал. Я помню его фразу, когда он сказал: даже если Вендел приезжает не в форме, он всe равно лучший. Это была ошибка. Нельзя было этого говорить. Потому что он всe время считает теперь сам, что он самый лучший.

Еще по теме:
Быстров – об опоздании Вендела: «Легионеры приезжают в РПЛ зарабатывать деньги» 6
Зырянов прокомментировал ситуацию с опозданием Вендела 5
Генич высказался об опоздании Вендела на сборы «Зенита» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Семак Сергей Орлов Геннадий
