  • Главная
  • Новости
  • Семак прокомментировал состояние прогулявшего сбор Вендела

Семак прокомментировал состояние прогулявшего сбор Вендела

30 января, 21:30
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение Вендела в строй.

  • Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали за опоздание из отпуска на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).
  • Это рекордный штраф в истории клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

– Известно, что Вендел работал по индивидуальной программе все эти выходные дни. Как оцените его состояние? Что говорят тренеры по физподготовке?

– Мы прекрасно знаем Вендела, и его функциональное состояние абсолютно нормально. Он готов к тому, чтобы работать в общей группе, готов играть товарищеские матчи. Он хорошо и быстро набирает форму, но нужно аккуратно подходить к его состоянию, чтобы не форсировать события. Периодически возникают мышечные проблемы, и мы должны аккуратно подводить его к товарищеским матчам, которые у нас будут сейчас, да и в целом следить за его состоянием.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Семак Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1769798700
Зарплату не забудьте.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1769800252
Не факт, что Вендел заплатит штраф, вряд ли пресс-служба опубликует скриншоты, а российская ультра не так сплочена как к примеру Германии. И для чего Семак с Тимощуком передали Лусиано коням? Странное решение
Ответить
Интерес
1769804449
Полная утрата самоуважения.Осталось физически лечь под игрока.
Ответить
Cleaner
1769804813
Семак сейчас сказал, что ЮБИЛЕЙ Зенита переносится еще на один год? Я правильно понял? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
FFR
1769873469
Бомбардир как найдет какую нибудь тему, и все, месяц будет мусолить, пока не зае…т всех.
Ответить
