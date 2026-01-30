Семак прокомментировал состояние прогулявшего сбор Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение Вендела в строй.

Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали за опоздание из отпуска на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).

Это рекордный штраф в истории клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

– Известно, что Вендел работал по индивидуальной программе все эти выходные дни. Как оцените его состояние? Что говорят тренеры по физподготовке?

– Мы прекрасно знаем Вендела, и его функциональное состояние абсолютно нормально. Он готов к тому, чтобы работать в общей группе, готов играть товарищеские матчи. Он хорошо и быстро набирает форму, но нужно аккуратно подходить к его состоянию, чтобы не форсировать события. Периодически возникают мышечные проблемы, и мы должны аккуратно подводить его к товарищеским матчам, которые у нас будут сейчас, да и в целом следить за его состоянием.