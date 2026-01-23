Ловчев описал Дзюбу двумя словами

Бывший спартаковец Евгений Ловчев хвалебно высказался об Артеме Дзюбе.

«Только Дзюба может определить, когда ему заканчивать карьеру. Кто‑то может говорить, что он заполнил все информационное пространство. Кому‑то он может не нравиться…

Но мы говорим о футболе. Дзюба в нашем сегодняшнем футболе – выдающийся игрок», – сказал Ловчев.