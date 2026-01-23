Суд вынес определение по иску Аршавина к Барановской

Савеловский суд Москвы оставил без рассмотрения иск заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина к Юлии Барановской по поводу размера алиментов.

«В производстве этого или другого суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям», – говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.