Суд вынес определение по иску Аршавина к Барановской

Савеловский суд Москвы оставил без рассмотрения иск заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина к Юлии Барановской по поводу размера алиментов.
«В производстве этого или другого суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям», – говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
- Иск к Барановской об изменении размера алиментов в сторону их сокращения был подан в конце сентября и зарегистрирован в Савеловском районном суде.
- Барановская и Аршавин жили в гражданском браке с 2003 по 2012 год.
Источник: ТАСС