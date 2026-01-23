Талалаев сказал, что помешало «Балтике» подняться выше пятого места в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал условия работы в калининградском клубе.

«Первое – это не я купаюсь в славе, я создаю имидж своему клубу, потому что мои пацаны и мой клуб заслуживают это.

Результат, который «Балтика» сейчас дает, – он не только мой, это результат всего тренерского штаба и футболистов, которые перешагивают через себя.

Второе – это руководители клуба, которые создают максимально комфортные условия для реализации и финансовой стабильности.

У нас кроме «Ростех Арены» в Калининграде нет поля для тренировок, и мы тратим час на переезд к месту тренировки, где можем хоть как-то тренироваться.

Нам обещают, что будет реновация, и нам подготовят современное поле, постелят газон и сделают подогрев.

Если бы у нас была база, то, я уверен, наш успех был бы более серьезным«, – сказал Талалаев.