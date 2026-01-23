Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев сказал, что помешало «Балтике» подняться выше пятого места в РПЛ

Талалаев сказал, что помешало «Балтике» подняться выше пятого места в РПЛ

Сегодня, 00:20
4

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал условия работы в калининградском клубе.

«Первое – это не я купаюсь в славе, я создаю имидж своему клубу, потому что мои пацаны и мой клуб заслуживают это.

Результат, который «Балтика» сейчас дает, – он не только мой, это результат всего тренерского штаба и футболистов, которые перешагивают через себя.

Второе – это руководители клуба, которые создают максимально комфортные условия для реализации и финансовой стабильности.

У нас кроме «Ростех Арены» в Калининграде нет поля для тренировок, и мы тратим час на переезд к месту тренировки, где можем хоть как-то тренироваться.

Нам обещают, что будет реновация, и нам подготовят современное поле, постелят газон и сделают подогрев.

Если бы у нас была база, то, я уверен, наш успех был бы более серьезным«, – сказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
  • Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.

Источник: «В мире спорта»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (4)
VVM1964
1769118123
Да вы и так забрались слишком высоко, думаю весной будет коррекция...
Ответить
Император Бомжей
1769136586
Если Балтика будет по итогу в топ 5 То это колоссальный успех для клуба Посмотрим на них в 26 году, что они покажут Особенно после продажи своих лидеров)))
Ответить
subbotaspartak
1769143951
01.06.26...Талалаев сказал, что помешало «Балтике» подняться выше десятого места в РПЛ...
Ответить
R_a_i_n
1769147105
Скоро бла-бла-лаев будет ныть. То судьи, то состав растащили, то сегодня не наш день.
Ответить
  • Читайте нас: 