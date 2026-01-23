Талалаев сказал, что помешало «Балтике» подняться выше пятого места в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал условия работы в калининградском клубе.
«Первое – это не я купаюсь в славе, я создаю имидж своему клубу, потому что мои пацаны и мой клуб заслуживают это.
Результат, который «Балтика» сейчас дает, – он не только мой, это результат всего тренерского штаба и футболистов, которые перешагивают через себя.
Второе – это руководители клуба, которые создают максимально комфортные условия для реализации и финансовой стабильности.
У нас кроме «Ростех Арены» в Калининграде нет поля для тренировок, и мы тратим час на переезд к месту тренировки, где можем хоть как-то тренироваться.
Нам обещают, что будет реновация, и нам подготовят современное поле, постелят газон и сделают подогрев.
Если бы у нас была база, то, я уверен, наш успех был бы более серьезным«, – сказал Талалаев.
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
- Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.