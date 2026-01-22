Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дивеев поделился впечатлениями от дебюта за «Зенит»

22 января, 21:27

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал исход товарищеского матча против «Шанхай Порт» (4:1).

  • Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
  • Зенитовцы доплатили 2 миллиона евро в рамках сделки.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

– Поделитесь впечатлениями от дебютной игры за «Зенит»?

– Хорошо, что сыграл! По поводу самой встречи – интересный матч. В первом тайме мы больше контролировали мяч, было очень много подходов, которые надо было реализовать.

– Отыграть на ноль защитнику это всегда приятно?

– Конечно. Это главная задача защитников и вратаря. Каждый из нас ставит перед собой такую задачу.

– Как игралось с партнерами по новой команде?

– Я уже на протяжении недели в «Зените». Друг друга хорошо понимаем. С Нино у нас уже идет взаимодействие. Знаю, когда он «выдергивается», и страхую его. И наоборот. С Мантуаном то же самое. Все хорошо в этом плане.

– С Денисом Адамовым вы и по сборным, начиная с юношеских, хорошо знакомы?

– Да. Он знает мои сильные качества, а я – его. Понимаем, что он может, и что я могу.

– Одно дело тренировки, другое дело матч. В плане адаптации на поле он принес больше пользы?

– Конечно. Это 100%.

– Готовы ко второму тоннелю на неделе?

– Это по поводу дебюта? Сейчас готов уже (улыбается). Спасибо, что напомнили. Завтра тоннельчик.

– Насколько серьезное сопротивление оказал «Шанхай Порт»?

– Не сказал бы, что высокое. Но все равно, они готовятся к чемпионату, идет ротация состава. Хорошая команда, на мяче пытаются играть, низом выходить, что‑то создавать. Но чтобы какие‑то были моменты – наверное, не вспомню. Разве что, подача с правого фланга и все.

Еще по теме:
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно» 2
Решение КДК по Дивееву 24
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
3
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
6
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Все новости
Все новости
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
1
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
4
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+