Дивеев поделился впечатлениями от дебюта за «Зенит»

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал исход товарищеского матча против «Шанхай Порт» (4:1).

Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатили 2 миллиона евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

– Поделитесь впечатлениями от дебютной игры за «Зенит»?

– Хорошо, что сыграл! По поводу самой встречи – интересный матч. В первом тайме мы больше контролировали мяч, было очень много подходов, которые надо было реализовать.

– Отыграть на ноль защитнику это всегда приятно?

– Конечно. Это главная задача защитников и вратаря. Каждый из нас ставит перед собой такую задачу.

– Как игралось с партнерами по новой команде?

– Я уже на протяжении недели в «Зените». Друг друга хорошо понимаем. С Нино у нас уже идет взаимодействие. Знаю, когда он «выдергивается», и страхую его. И наоборот. С Мантуаном то же самое. Все хорошо в этом плане.

– С Денисом Адамовым вы и по сборным, начиная с юношеских, хорошо знакомы?

– Да. Он знает мои сильные качества, а я – его. Понимаем, что он может, и что я могу.

– Одно дело тренировки, другое дело матч. В плане адаптации на поле он принес больше пользы?

– Конечно. Это 100%.

– Готовы ко второму тоннелю на неделе?

– Это по поводу дебюта? Сейчас готов уже (улыбается). Спасибо, что напомнили. Завтра тоннельчик.

– Насколько серьезное сопротивление оказал «Шанхай Порт»?

– Не сказал бы, что высокое. Но все равно, они готовятся к чемпионату, идет ротация состава. Хорошая команда, на мяче пытаются играть, низом выходить, что‑то создавать. Но чтобы какие‑то были моменты – наверное, не вспомню. Разве что, подача с правого фланга и все.