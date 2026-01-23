Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал свой новый статус в команде.
37-летний футболист стал капитаном вместо Константина Савичева, ушедшего в «Торпедо».
«Я во многих командах был капитаном, мне не привыкать. В любом случае приятно, что назначили, но если бы этого и не было, это на мои функции в команде никак не повлияло бы.
Лидер – он по натуре должен быть лидером, и это проявляется на поле.
Говорить за полем можно что угодно, красиво болтать и так далее, но футбольное поле всe показывает – кто ты и что ты. Тут не бывает посторонних», – сказал Дзюба.
- Дзюба в «Акроне» с сентября 2024 года.
- В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.
Источник: «Матч ТВ»