Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал свой новый статус в команде.

37-летний футболист стал капитаном вместо Константина Савичева, ушедшего в «Торпедо».

«Я во многих командах был капитаном, мне не привыкать. В любом случае приятно, что назначили, но если бы этого и не было, это на мои функции в команде никак не повлияло бы.

Лидер – он по натуре должен быть лидером, и это проявляется на поле.

Говорить за полем можно что угодно, красиво болтать и так далее, но футбольное поле всe показывает – кто ты и что ты. Тут не бывает посторонних», – сказал Дзюба.