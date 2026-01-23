Фанаты «Зенита» отреагировали на баснословный штраф Венделу

Крупное объединение болельщиков «Зенита» прокомментировало штраф полузащитнику Венделу за прогул сборов.
«Забавный факт: за эти деньги не так давно можно было дважды купить из «Балтики» Евгения Латышонка. И еще бы осталось на банкет», – написали фанаты.
- Летом 2025 года Вендел вернулся к тренировкам после отпуска на месяц позже всех остальных игроков петербургского клуба.
- 28-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- «Зенит» накануне победил в товарищеском матче «Шанхай Порт» (4:1).
Источник: телеграм-канал «Зенита»