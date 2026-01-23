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  • Фанаты «Зенита» отреагировали на баснословный штраф Венделу

Фанаты «Зенита» отреагировали на баснословный штраф Венделу

23 января, 11:17
7

Крупное объединение болельщиков «Зенита» прокомментировало штраф полузащитнику Венделу за прогул сборов.

«Забавный факт: за эти деньги не так давно можно было дважды купить из «Балтики» Евгения Латышонка. И еще бы осталось на банкет», – написали фанаты.

  • Летом 2025 года Вендел вернулся к тренировкам после отпуска на месяц позже всех остальных игроков петербургского клуба.
  • 28-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
  • «Зенит» накануне победил в товарищеском матче «Шанхай Порт» (4:1).

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел
Комментарии (7)
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Good_win_ФКСМ
1769157275
банкет их все)))
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Цугундeр
1769157709
)) Источник-"Кафешка"! А не какие-то "крупные фанаты".. Засцала Бомба за авторские платить.) Фу!
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Бумбраш
1769158196
Вот бы в ночлежку подогнали боярки на сумму штрафа...гудеж был бы во всех банках)
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odessakmv
1769160942
не понятно на самом деле: это он заплатил или все-таки ему заплатили, за то, чтобы приехал?
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СПОРТ 21 века
1769165869
Латышонок уже стал ходячим мемом в сети. Куда ни плюнь, попадешь в Латышонка. Вот так вот ушёл из Балтики на скамейку. Пусть Бориско задумается. Это как раз живой пример того, что нужно оставаться там, где тебя ценят, уважают и любят...
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