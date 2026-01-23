Фанаты «Зенита» отреагировали на баснословный штраф Венделу

Крупное объединение болельщиков «Зенита» прокомментировало штраф полузащитнику Венделу за прогул сборов.

«Забавный факт: за эти деньги не так давно можно было дважды купить из «Балтики» Евгения Латышонка. И еще бы осталось на банкет», – написали фанаты.