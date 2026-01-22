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Агент Скопинцева прокомментировал штраф игроку

22 января, 20:39

Алан Агузаров, агент латераля «Динамо» Дмитрия Скопинцева, прокомментировал решение клуба оштрафовать игрока.

  • Игрок не явился на сбор из-за просроченного загранпаспорта.
  • Сбор «Динамо» в Дубае начался 12 января.
  • 28-летний Скопинцев в этом сезоне провел за клуб 20 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

«Ребят, вы все помните точную дату окончания вашего загранпаспорта? Я, допустим, не помню. В каждом клубе есть определенные люди, которые контролируют данные процессы.

Плюс ко всему история с паспортом и понимание всеобщее по ситуации возникло еще в конце декабря, месяц назад. Нет смысла сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, почему паспорт делали целый месяц. Оснований для штрафа я лично никаких не вижу», – сказал Агузаров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Скопинцев Дмитрий
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