Агент Скопинцева прокомментировал штраф игроку

Алан Агузаров, агент латераля «Динамо» Дмитрия Скопинцева, прокомментировал решение клуба оштрафовать игрока.

Игрок не явился на сбор из-за просроченного загранпаспорта.

Сбор «Динамо» в Дубае начался 12 января.

28-летний Скопинцев в этом сезоне провел за клуб 20 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

«Ребят, вы все помните точную дату окончания вашего загранпаспорта? Я, допустим, не помню. В каждом клубе есть определенные люди, которые контролируют данные процессы.

Плюс ко всему история с паспортом и понимание всеобщее по ситуации возникло еще в конце декабря, месяц назад. Нет смысла сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, почему паспорт делали целый месяц. Оснований для штрафа я лично никаких не вижу», – сказал Агузаров.