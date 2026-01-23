Семак двумя словами описал дебютный матч Дивеева за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о первой игре новичка Игоря Дивеева.

В январе защитник перешел из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.

Он провел 1-й тайм в товарищеском матче с «Шанхай Порт» (4:0).

– Как оцените его дебют с игровой точки зрения и с точки зрения физического состояния? Тем более вы сказали, что он сыграл больше, чем предполагалось.

– Да, Игорю хотели поменьше дать сыграть, но в принципе 45 минут он на поле провел, я с ним разговаривал – нормально абсолютно.

И сыграл он хорошо, как мы и ожидали. Я думаю, достаточно уверенно. Провел очень хороший матч.