  • Мостовой тремя словами описал потенциального новичка «Спартака»

Мостовой тремя словами описал потенциального новичка «Спартака»

Сегодня, 00:50
9

Александр Мостовой прокомментировал готовящийся трансфер Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

  • Сообщалось, что московский клуб заплатит за воспитанника «Зенита» 350 млн рублей.
  • С новичком подпишут контракт до 2030 года.
  • Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Думаю, это неплохое приобретение. Он молодой, плюс у него российский паспорт. Сейчас, когда поговаривают об ужесточении лимита, это имеет значение.

Что касается цены, то не нам решать. С ценами давно ничего непонятно, там всe делают агенты, они правят футбольным миром. А так: молодой, хороший, русский. В первом круге был основным в «Балтике».

Помню, как говорил про Дмитриева, что он неплохой паренeк, а он скитался по арендам в одну, в другую команду... Никто меня не слушал, а сейчас говорят, что Дмитриев – один из лучших в «Спартаке» за последние несколько месяцев.

Поэтому это пример для многих. Как я говорю: «Пожалуйста, играйте! Никто же не запрещает». Вас никто не ущемляет. Играйте, показывайте!

Если будешь сильнее, то тебя купят и «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА. Это к слову о том, что было время, когда специалисты говорили, что у нас нет русских игроков. Да, их немного, но это же вина их самих, что они не могут быть сильнее других.

Будьте сильнее! Посмотрим, что дальше будет с Саусем. В «Спартаке» тоже конкуренция», – сказал Мостовой.

  • В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Саусь Владислав Мостовой Александр
Император Бомжей
1769136383
Мостовой тут прав, Саусь действительно классный игрок для РПЛ, думаю это будущее Спартака в связи с лимитом)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1769150434
Был подающим надежду, станет попорченным паспортистом в антинародном судейском кб позоре России. Гыгыгы
Ответить
