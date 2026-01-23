Мостовой тремя словами описал потенциального новичка «Спартака»

Александр Мостовой прокомментировал готовящийся трансфер Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

Сообщалось, что московский клуб заплатит за воспитанника «Зенита» 350 млн рублей.

С новичком подпишут контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Думаю, это неплохое приобретение. Он молодой, плюс у него российский паспорт. Сейчас, когда поговаривают об ужесточении лимита, это имеет значение.

Что касается цены, то не нам решать. С ценами давно ничего непонятно, там всe делают агенты, они правят футбольным миром. А так: молодой, хороший, русский. В первом круге был основным в «Балтике».

Помню, как говорил про Дмитриева, что он неплохой паренeк, а он скитался по арендам в одну, в другую команду... Никто меня не слушал, а сейчас говорят, что Дмитриев – один из лучших в «Спартаке» за последние несколько месяцев.

Поэтому это пример для многих. Как я говорю: «Пожалуйста, играйте! Никто же не запрещает». Вас никто не ущемляет. Играйте, показывайте!

Если будешь сильнее, то тебя купят и «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА. Это к слову о том, что было время, когда специалисты говорили, что у нас нет русских игроков. Да, их немного, но это же вина их самих, что они не могут быть сильнее других.

Будьте сильнее! Посмотрим, что дальше будет с Саусем. В «Спартаке» тоже конкуренция», – сказал Мостовой.