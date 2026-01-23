Канчельскис резко изменил риторику по ситуации с Венделом

Андрей Канчельскис стал более радикально смотреть на прогулы полузащитника «Зенита» Вендела.

Ранее Канчельскис не критиковал бразильца, допуская, что тот опаздывает на сбор из-за логистических трудностей.

Теперь же экс-игрок сборной России говорит даже об отстранении зенитовца.

«Опоздания Вендела на сборы? Будь он в брянском «Динамо», я бы отправил его домой. Кто такой Вендел? Он Роналду или Месси? Команда работает, а этот особенный? Домой поехал бы у меня!

Если он действительно захотел дополнительную неделю отдохнуть, это неуважение к команде и тренерскому штабу. Штрафануть нужно хорошенько его: хочешь отдыхать – плати.

Такого не позволял никто в моей карьере, даже великие футболисты в «Манчестер Юнайтед» – чувствуете разницу между Венделом и тем поколением «МЮ»? Нельзя так поступать», – заявил Канчельскис.