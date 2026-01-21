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Зенитовца Вендела призвали ответить за свое поведение

21 января, 11:05
19

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о поведении зенитовца Вендела.

  • Бразилец не приехал вовремя на 1-й сбор команды.
  • Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Это нормально, что Вендел опаздывает и платит штраф. Если приедет и не заплатит – другое дело. В жизни всe бывает. Сейчас трудно летать, может, есть какие-то проблемы.

Санкции должны работать, так всегда было. Думаю, Вендел задержался не просто так, должны быть причины. Он должен объясниться, почему так произошло», – сказал Канчельскис.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Динамо Бр Вендел Канчельскис Андрей
Комментарии (19)
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1768983088
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Бумбраш
1768984405
Вот выйдет вендель на пенсию и в мемуарах напишет " ..играя в Питере,я регулярно ложил на всё подряд свой болт,так они мне его ещё и облизывали,а сикушки-глорики так вообще визжали от восторга.чего только стоят визги княгини и галины..."
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Юбиляр
1768984533
"Венделу кинули предъяву за его косяки"! Гыгыгы
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Дубина
1768985014
Ага! Каждый год у него проблемы с вылетами! Клал он на помойку большой большой)) А дырявые его еще и прикрывают..
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Интерес
1768985117
Вот прости...господи, прохвостов канчей и мостовых! Вот есть они по своей сути тутутки(при всех профессиональных талантах), таковыми и останутся!
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АЛЕКС 58
1768989446
Это как же нужно не уважать помойку газпромовскую,с её очередным юбилеем.
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R_a_i_n
1768993178
Если Вендел к началу чемпа не объявится, можно объявлять об очередном, третьем по счёту юбилее.
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алдан2014
1768997959
Без Канчельскиса типа не разберутся. В каждой бочке затычка. А вообще Вендел давно на Зенит забил. Болелы питерские не дадут соврать.
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алдан2014
1768998185
Смотрю рыло уже поперло... Почему именно с болот такие экземпляры?
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nik55
1769000534
он давно положил прибор на бо-жей
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