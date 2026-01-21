Зенитовца Вендела призвали ответить за свое поведение

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о поведении зенитовца Вендела.

Бразилец не приехал вовремя на 1-й сбор команды.

Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Это нормально, что Вендел опаздывает и платит штраф. Если приедет и не заплатит – другое дело. В жизни всe бывает. Сейчас трудно летать, может, есть какие-то проблемы.

Санкции должны работать, так всегда было. Думаю, Вендел задержался не просто так, должны быть причины. Он должен объясниться, почему так произошло», – сказал Канчельскис.