Реакция Семака на санкции «Зенита» против Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о мерах, принятых в отношении Вендела.
- Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).
- Это рекордный штраф в истории клуба.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
– Мы видели Вендела в расположении команды. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?
– К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много. Для клуба эта ситуация может и неплохая – штраф большой.
Перед командой Вендел, думаю, извинится и на словах, и на деле. Состояние у него нормальное, будет работать с нами.
Когда будет готов, будет играть. На сегодняшний день состояние у него неплохое. Тестирование провели, будем работать.
Источник: сайт «Зенита»