Реакция Семака на санкции «Зенита» против Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о мерах, принятых в отношении Вендела.

Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).

Это рекордный штраф в истории клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

– Мы видели Вендела в расположении команды. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?

– К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много. Для клуба эта ситуация может и неплохая – штраф большой.

Перед командой Вендел, думаю, извинится и на словах, и на деле. Состояние у него нормальное, будет работать с нами.

Когда будет готов, будет играть. На сегодняшний день состояние у него неплохое. Тестирование провели, будем работать.