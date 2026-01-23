Хавбек «Ростова», от которого отказался Талалаев, может перейти в московский клуб

«Торпедо» заинтересовано в подписании полузащитника «Ростова» Даниила Уткина. В первой части сезона он выступал в «Балтике» на правах аренды.
Клубы ведут переговоры. С самим игроком у «Торпедо» уже есть предварительная договоренность.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ранее заявил, что не рассчитывает на Уткина. Он отсутствует на сборе «Балтики» в Турции и продолжает восстанавливаться после травмы колена, полученной в августе 2025 года.
- 26-летний Уткин провел за «Балтику» 2 матча в первой части сезона.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Ростовом» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Metaratings.ru