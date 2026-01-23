Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Тупоголовые чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине»

Селюк: «Тупоголовые чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине»

Сегодня, 14:28
4

Дмитрий Селюк, агент нового тренера «Рубина» Франка Артиги, порассуждал о перспективах испанца и пристыдил его критиков.

«Не надо ждать, что за 12 оставшихся туров что-то многое поменяется в «Рубине». Но, естественно, поменяется подход к футболу.

Рашид Рахимов – один из немногих российских специалистов, к которому я отношусь с уважением. Он грамотный специалист, он играет в такой футбол, который ставил Владимир Ивич в «Краснодаре». Но тоже ненормально, что «Рубин» в семи играх забил только один мяч и выиграл только в одной игре.

В последнее время я мало матчей «Рубина» смотрел, как, наверное, и болельщики. Это такой практичный футбол, не вызывающий удовольствия при его просмотре. Игра на 0:0, и если Даку забьет, значит будет победа. Уверен, при Артиге это все изменится.

Его пригласили сейчас, а не в мае, чтобы эти три месяца отдать на познание команды, изменение игры, формирование понимания того, кто нужен команде и кого нужно будет приобретать.

Не думаю, что будут трансферы, приобретения, к тому же от «Балтики» большое отставание по очкам. Очень грамотно руководители «Рубина» поступают, они не гонят лошадей, они понимают, что команда точно в тройку не попадет.

Я предложил Корнееву, Гурцкая, Мору, Гришину пари. Это чудики-эксперты так называемые, люди, которые ничего не понимают. И эти тупоголовые потом обижаются, что я их называю тупоголовыми.

Но они даже не знают статистику. Не забывайте, что Артига с «Химками», куда сгружали всех игроков, оба раза обыграл «Рубин».

И если эти эксперты так уверены, что Артига обкакается, так возьмите 10 миллионов, и сумасшедший Селюк вам отдаст при проигрыше, нет вопросов. Выше седьмого места в следующем сезоне – я выиграл, если ниже – они.

Футбол Артиги все будут с удовольствием смотреть. Это будет полезно для повышения конкуренции в первой шестерке РПЛ», – сказал Селюк.

  • Артига подписал контракт до лета 2027 года.
  • До «Рубина» он тренировал в России «Химки» и «Родину».
  • С 2010 по 2021 год специалист работал в академии «Барселоны», 11 раз победив в молодежном чемпионате с командами разных возрастов.

Еще по теме:
Карпина раскритиковали за поездку в Испанию 7
Селюк предложил Корнееву спор на 10 миллионов рублей 2
Селюк: «Смотрю, история с Жерсоном ничему «Зенит» не научила» 7
Источник: ODDS
Россия. Премьер-лига Рубин Артига Франк Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1769169002
Некрасиво сказал, надо было по татарски: обчакчакается.
Ответить
САДЫЧОК
1769171033
Селюк уже обкакался с этим недотренером Артигой.
Ответить
Mirak92
1769171135
Самокритично то как. Сам же недоэксперт
Ответить
Spartak_forv@
1769171191
Странно,что у этого персонажа есть белый клиент
Ответить
Главные новости
Раскрыта зарплата Нани в Казахстане
20:37
«Динамо» приняло предложение по Макарову
20:25
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
9
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
10
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
17
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Все новости
Все новости
Пономарев припугнул Вендела службой в армии
19:49
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»
19:00
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
18:18
2
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей
17:54
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
3
Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»
17:31
3
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
Орлов – о юбилейном чемпионате «Зенита»: «Нам надо обязательно победить!»
17:05
5
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
9
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
6
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
16:08
1
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Суд взыскал огромную сумму с «Ростова»
15:15
3
«Спартак» сделал важный шаг к переходу Сауся
14:59
8
Селюк: «Тупоголовые чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине»
14:28
4
Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона»
14:14
8
Суд вынес определение по иску Аршавина к Барановской
13:50
Хавбек «Ростова», от которого отказался Талалаев, может перейти в московский клуб
13:32
1
Петржела: «Для футбола в России было бы хорошо, если бы «Зенит» опять не стал чемпионом»
13:14
4
РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:03
9
Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»
12:39
30
Видео«Зенит» показал видео с Венделом на сборе
12:15
18
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
11:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 